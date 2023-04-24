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Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака у мужчин

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидный признак рака у мужчин. Специалист заявил, что о развитии онкологического заболевания может свидетельствовать анемия. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака у мужчин
© Лента.ру

«Мы слишком привыкли к тому, что железодефицитная анемия — это рутина», — отметил доктор.

По его словам, у каждой четвертой женщины дефицит железа, что вызвано ежемесячными потерями крови, в результате чего у них снижен гемоглобин.

В то же время специалист подчеркнул, что мужчинам при абсолютно любой степени железодефицитной анемии рекомендуется проходить колоно-гастроскопию.

«Потому что у мужчин это симптом язвы, полипа или рака», — заключил врач.

Ранее Мясников также раскрыл неочевидный признак рака кожи — меланомы. По его словам, о злокачественной опухоли может свидетельствовать появление пятен на голове и в паховых складках.

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