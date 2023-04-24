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Специалисты рассказали о принципах образования раковых клеток

Воспалительные процессы, присутствующие в организме человека, способствуют росту раковых клеток. Так, по словам медиков, работа раковых клеток похожа на поведение макрофагов. Это часть системы врожденного иммунитета. Макрофаги атакуют вирусы, бактерии и паразитов.

Специалисты рассказали о принципах образования раковых клеток
© Runews24

Раковые клетки поедают Т-клетки и тромбоциты, мигрируя в ткани, которые нуждаются в заживлении. Чаще всего они мигрируют из легких и печени в кости. Поэтому чаще всего раковые клетки начинают расти в местах воспаления или во время данного процесса.

Как отмечают специалисты, по этой причине онкозаболевание может вернуться даже после нескольких лет ремиссии, так как злокачественные клетки могут возобновить воспаление.

Чтобы ослабить воспалительный процесс в организме, важно поддерживать иммунитет, правильно питаться, сократив потребление углеводов в рационе. Также важно принимать витамин D, который способен бороться с воспалительными процессами.

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