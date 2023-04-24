Специалисты рассказали о принципах образования раковых клеток

Воспалительные процессы, присутствующие в организме человека, способствуют росту раковых клеток. Так, по словам медиков, работа раковых клеток похожа на поведение макрофагов. Это часть системы врожденного иммунитета. Макрофаги атакуют вирусы, бактерии и паразитов.

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Раковые клетки поедают Т-клетки и тромбоциты, мигрируя в ткани, которые нуждаются в заживлении. Чаще всего они мигрируют из легких и печени в кости. Поэтому чаще всего раковые клетки начинают расти в местах воспаления или во время данного процесса.

Как отмечают специалисты, по этой причине онкозаболевание может вернуться даже после нескольких лет ремиссии, так как злокачественные клетки могут возобновить воспаление.