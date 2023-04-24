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Дачники в группе риска: чем опасен столбняк и как от него защититься

С наступлением тепла многие горожане выбираются на дачу, чтобы благоустроить придомовую территорию или заняться огородом. Но в почве и окружающей среде немало возбудителей опасных болезней — прежде всего столбняка, предупреждают врачи. Почему взрослым раз в десять лет нужно прививаться от этого недуга, чем он опасен и какие меры профилактики позволят избежать заражения — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Чем опасен столбняк и как от него защититься
© Вечерняя Москва

Где опаснее всего

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По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, столбнячную палочку можно подцепить где угодно.

— В гараже, при работе с почвой, на грядке, на дачной территории. Заражение может произойти при получении глубоких порезов и травм, — уточнила спикер.

Собеседница «ВМ» отметила, что лечение столбняка — тяжелый и длительный процесс.

— Уже давно пора каждые десять лет вводить вакцинацию взрослым людям во избежание заболевания, ведь иммунитет некоторым образом в течение многих лет снижается, — продолжила врач.

Симптомы

К основным симптомам недуга можно отнести следующие проявления:
  • выраженный мышечный спазм;
  • болевые синдромы;
  • повышение раздражительности на яркий свет и громкий звук;приступы судорог;осложнение дыхания.

Столбняк развивается от нескольких дней до недель, все зависит от иммунитета человека и генетической предрасположенности к недугу, пояснила собеседница «ВМ».

Профилактика

Чтобы исключить вероятность развития болезни, необходимо соблюдать профилактические меры, заверила Мескина.

— Лучшая профилактика — это прививка. Но если вы получили нечаянно глубокий порез, предположим, в рану попала земля, в срочном порядке нужно обращаться в поликлинику, чтобы врачи ввели столбнячный антитоксин во избежание тяжелых последствий, — сказала инфекционист.

Если выяснится, что в течение десяти лет человек не прививался от болезни, ему придется иммунизироваться, чтобы избежать осложнений, заключила врач.

О необходимости привиться от столбняка людям, которые последние десять лет не вакцинировались, накануне заявила заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Людмила Большакова. По ее словам, к группе риска относятся дачники и работники сельского хозяйства, так как возбудитель столбняка чаще всего встречается в почве или на загрязненных землей предметах.

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