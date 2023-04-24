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Какие органы чаще становятся мишенью рака: ответ онколога

На первых местах по заболеваемости раком стоят органы, являющиеся так называемым барьером от окружающей среды. Подробнее о провоцирующих факторах «ФедералПресс» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

Какие органы чаще становятся мишенью рака: ответ онколога
© ФедералПресс

«Среди лидеров по количеству заболеваний стоит рак кожи. Его провоцируют солнце и какие-то другие химические факторы», – сказал врач.

Далее идет рак легких – в органы поступает вредный воздух из внешней среды. У курильщиков в 40 % опухолевых патологий участвует табакокурение.

Все курильщики, если они и живут дольше, не умирая от сердечно-сосудистых и прочих проблем, все равно погибают от рака. Потому что такая концентрация вредных веществ, которую они себе «загоняют» в легкие, опасна, и в конце концов приводит к опухолям, отметил Черемушкин.

ЖКТ – тоже своеобразная передовая оборона. На него идет очень большая нагрузка. Хоть в толстой кишке и мощный иммунный комплекс, от воздействий он страдает очень сильно, подчеркнул собеседник.

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