Врач назвала порядок действий при укусе клеща

«Клещи кусают безболезненно, часто человек случайно обнаруживает на своем теле присосавшееся членистоногое. Клещи могут подниматься снизу вверх по траве и одежде, но не спрыгивают на человека и животных сверху», — рассказала специалист.

Если клещ уже оказался под кожей, его необходимо аккуратно удалить из тела с помощью пинцета или петли, сделанной из нитки. Очень удобно удалять клеща с помощью выкручивателя (отвертки) для клещей. Его можно купить в ветеринарных магазинах. Если клещ живой, то лучше передать его в лабораторию для исследования. Одновременно с этим нужно наблюдать за местом укуса и общим самочувствием. Покраснение, воспаление, а также появление головных болей и повышение температуры требуют обращения к врачу, продолжила Малиновская.