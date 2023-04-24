Надо ли прививаться против кори во взрослом возрасте

В столичных клиниках, по сообщению ТГ-каналов, нехватка вакцин против кори. В некоторых коммерческих заведениях заявили о перебоях с поставками. Однако эксперты медицинского сообщества говорят, что серьезных проблем в этой сфере быть не может и что причин для массовой вакцинации точно нет.

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На фоне заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется и болезнь выявлена уже в 44 регионах, информация о проблемах с поставками в коммерческие клиники вакцин от кори звучит, на первый взгляд, тревожно. Вот что Business FM заявили в сети «Инвитро»:

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«В наличии нет, и до лета не будет. К сожалению, у нас нет информации, по какой причине отсутствует данная вакцина».

В «СМ-клинике» сообщили то же самое и посоветовали обратиться в районную поликлинику. Поскольку, по их словам, противокоревые препараты есть теперь только там. В регистратуре единственной поликлиники, куда удалось дозвониться в выходные, о дефиците вакцины ничего не известно. Возможно, о наличии и отсутствии препарата знает именно врач-терапевт, к которому нас направили. Но в целом в профильном сообществе в информацию о перебоях с вакциной против кори верят слабо. Во-первых, в России как раз объявлена подчищающая иммунизация — как людей из числа контактировавших с заболевшими, так и тех, кто по каким-то причинам не получил все необходимые прививки. А во-вторых, у нас исторически налажено собственное производство, никак не зависящее от внешнего импорта, сообщил профессор, директор центра инноваций и предпринимательства «Сколтеха», Дмитрий Кулиш:

Дмитрий Кулиш профессор, директор центра инноваций и предпринимательства «Сколтеха» «Большинство поликлиник, куда Вы звонили — поликлиники взрослые. А взрослым вакцинироваться против кори надо в редчайших ситуациях, если даже никогда не надо. Даже если Вы звонили в педиатрические поликлиники, как правило, они не держат запас вакцины против кори для людей, входящих с улицы, потому что вакцина против кори — это достаточно дорогой и хрупкий препарат. Это живая вакцина вирусная. У нас есть отечественный производитель «Микроген», к производству не может остановиться, там нет ни одного нишевого зарубежного компонента, который бы подпал под санкции или еще как-то пострадал от текущей геополитической ситуации».

Если предположить, что производство на «Микрогене» почему-либо не сможет удовлетворить потребности россиян, то в нашей стране зарегистрирован индийский препарат от фармгиганта Serum Institute of India, который снабжает весь мир, отмечает эксперт. После прививки или болезни иммунитет от кори у человека обычно остается на всю жизнь, если нет иммунной недостаточности. Если есть серфтификат о прививке, проверять уровень иммунитета к болезни без особых на то причин или стремиться вновь вакцинироваться не стоит, говорит врач-терапевт Филипп Кузьменко:

Филипп Кузьменко врач-терапевт «Если стоит две вакцины, а нужно две — в 12 месяцев и в 4-6 лет — все, вопрос закрыт, живите свою жизнь и не переживайте: все, что необходимо было сделать для того, чтобы избежать, не заболеть, вы сделали. Если там этого нет, то надо идти прививаться, или если не знаете, не уверены, не можете найти сертификат — вперед с песней идти привиться. Прямо сейчас, чем раньше, тем лучше. Если вы были привиты и привьетесь еще раз — ничего страшного не будет, а вот если вы не привиты и заболеете, то наибольшая вероятность получить тяжелые осложнения — это дети до 5 лет и взрослые после 20 лет».