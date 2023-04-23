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Онколог Эфрон рассказал, как выявить рак на начальной стадии

Проблема онкологических заболеваний стоит достаточно остро по всему миру, в том числе и в России. Онколог из Смоленской области Александр Эфрон рассказал, как правильно выявить рак на начальной стадии, которая легче всего поддается лечению.

Онколог рассказал, как выявить рак на начальной стадии
© Pixabay

По словам специалиста, нельзя пренебрегать своевременной сдачей анализов крови и кала. Также в целом важно проходить диспансеризацию на регулярной основе, отметил онколог в интервью газете «Смоленская медицина».

— К сожалению, наши люди упорно игнорируют диспансеризацию и профилактические осмотры, сидят дома до последнего, а потом все становятся виноваты, — констатировал Эфрон.

Врач также отметил, что крайне важно реагировать на любые изменения самочувствия. Также он указал на необходимость вести активный образ жизни, грамотно составлять свой рацион и отказаться от вредных привычек, таких как курение или употребление алкоголя.

Геморрой и рак прямой кишки могут характеризоваться очень похожими симптомами, но по некоторым признакам все-таки возможно вовремя их отличить. Врач-онколог Гапиз Чупанов рассказал, как разделить эти два заболевания и не ошибиться в диагностике.

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