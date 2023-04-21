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Упражнения, которые помогут при онемении пальцев рук: видео

К сожалению, многие люди не раз сталкиваются с проблемой онемения пальцев рук. Причин тому может быть немало. Одной из них может являться так называемый синдром запястного канала. При этом неврологическом заболевании ткани карпального канала запястья могут отекать, оказывая давление на срединный нерв.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, помимо того лечения, который назначит вам врач-невролог после консультации и осмотра, обратите внимание на специальный комплекс упражнений, который не сможет навредить вам, но с очень большой вероятностью облегчит или вовсе уберет симптомы.

Подобную гимнастику для кистей рук "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok у пользователя с ником @dr.bannikov. Доктор опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказал и показал, какие упражнения стоит выполнять для того, чтобы избавиться от проблемы онемения пальцев и прекратить сдавливание срединного нерва.

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Упражнения смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал, как избавиться от боли в пояснице с помощью одного упражнения.

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