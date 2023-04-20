Медики ГКБ №64 рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать об остром панкреатите
Медики больницы им. В. В. Виноградова (ГКБ №64) рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать об остром панкреатите. Пост об этом появился в соцсетях медицинского учреждения.
Как отмечают специалисты, данная болезнь может возникнуть в любом возрасте, а ее причина чаще всего кроется в неправильном питании и образе жизни. Так, панкреатит может появиться даже после двух ложек аджики и 10 соленых огурцов. При этом не обязательно постоянно есть чебуреки, бургеры, соленое и острое.
Снизить риски можно, выбирая для ежедневного рациона нежирные продукты, приготовленные на пару или свареные. Также важно обращать внимание на такие сигналы организма, как покалывание слева, вздутие живота, режущая боль в животе и боли тупого характера, температура, икота или отрыжка, а в запущенных стадиях — опоясывающая боль, тошнота, рвота и даже потеря сознания. Все это говорит о проблемах с поджелудочной.