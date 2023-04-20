Медики больницы им. В. В. Виноградова (ГКБ №64) рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать об остром панкреатите. Пост об этом появился в соцсетях медицинского учреждения.

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Как отмечают специалисты, данная болезнь может возникнуть в любом возрасте, а ее причина чаще всего кроется в неправильном питании и образе жизни. Так, панкреатит может появиться даже после двух ложек аджики и 10 соленых огурцов. При этом не обязательно постоянно есть чебуреки, бургеры, соленое и острое.