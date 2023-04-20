Врач перечислил основные симптомы кори

«Но когда выявлен первый случай заболевания, тогда уже легче заподозрить у окружающих именно корь. Потому что это крайне заразное заболевание. Если человек не имеет иммунитета к кори, то есть он не прошел полный курс вакцинации или не переболел, то практически гарантированно, если он находился в окружении заболевшего корью, что он заразится», — заключил Крючков.