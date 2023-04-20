Врач назвала противопоказания для сдачи донорской крови

Доноры крови и ее компонентов помогают спасать жизни людей, нуждающихся в регулярных переливаниях и находящихся в критическом состоянии, отметила врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы Дарья Кулькова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о правилах сдачи крови, а также перечислила противопоказания.

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Для чего используется донорская кровь

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Донорская кровь используется для лечения пациентов после операций, тяжелых родов, при ожогах, тяжелых заболеваниях, а также для производства медикаментов, используемых в терапии болезней крови и онкологии

Дарья Кулькова – врач-трансфузиолог

Как стать донором

Чтобы стать донором, необходимо изучить рекомендации и противопоказания к донорству, которые можно найти на Минздрава России от 28 октября 2020 года N 1166н, сообщила врач. Если противопоказаний нет, то можно приехать на сдачу крови по предварительной записи, соблюдая диету донора. При себе нужно иметь паспорт гражданина Российской Федерации. Иностранные граждане также могут стать донорами, имея на руках паспорт и проживая (имея разрешение на временное проживание или вид на жительство) на территории России более 1 года.

Донор заполняет анкеты, проходит процедуру анализа крови из пальца и прием у врача, который, помимо стандартного осмотра, проводит оценку состояния здоровья основываясь на собранный анамнез

Дарья Кулькова – врач-трансфузиолог

Противопоказания

По словам врача, стать донором может практически любой здоровый, дееспособный гражданин, если он старше 18 лет и весом более 50 килограммов, при этом важно учитывать рост потенциального донора. Одним из решающих показателей является индекс массы тела, который должен быть более 18,5 и менее 40.

Самые распространенные причины для отвода в донорстве крови: несоблюдение диеты (употребление жареного, жирного, копченого, а также употребление алкоголя и прочего), несоблюдение сроков после вакцинации, инфекционные заболевания и прием лекарственных препаратов, нарушения в результатах анализов крови, а также наличие татуировки или пирсинга, сделанных менее чем за 4 месяца до сдачи крови.

«Если у вас есть заболевания, не вошедшие в перечень противопоказаний, или вы принимаете какие-то лекарства, вопрос о допуске к донорству крови или ее компонентов решается врачом-трансфузиологом Центра крови или отделения переливания крови на приеме», — предупредила специалист.

Диета и другие рекомендации

По словам Кульковой, не стоит приходить на донацию, если человек чувствует недомогание, будь то озноб, головокружение, головная боль или слабость. Кроме того, не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

«Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде, яблоко). Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, бананы, орехи, а также молочные продукты, яйца и масло», — посоветовала врач.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также не стоит курить за час до сдачи крови.

После процедуры сбора крови донору рекомендуется отдохнуть и выпить воды для восстановления потерь жидкости в организме

Дарья Кулькова – врач-трансфузиолог

«Важно отметить, что сдача крови — это безопасный процесс, который проводится в соответствии с международными стандартами. Все инструменты, используемые при сборе крови, абсолютно стерильны и одноразовые», — заключила собеседница «Ленты.ру».