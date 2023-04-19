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45 минут назад

Кардиологи выяснили, что психотерапия может снизить риск сердечных заболеваний на 10-15%

Газета.Ru

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что лечение депрессии с помощью психотерапии связано со снижением риска сердечных заболеваний и инсульта. Исследование опубликовано в European Heart Journal.

Психотерапия может снизить риск сердечных заболеваний
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с большим депрессивным расстройством примерно на 72% выше, чем у их здоровых сверстников. В новом исследовании ученые проанализировали данные почти 636 тысяч пациентов старше 45 лет с депрессией, которые прошли курс психологической терапии и не имели сердечно-сосудистых заболеваний или слабоумия.

В среднем за 3 года терапии симптомы депрессии улучшились у 59% участников. Они также имели на 10-15% более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого не было улучшения. Риск смерти от всех причин был ниже на 19%. Выводы были скорректированы с учетом возраста, других заболеваний, этнической принадлежности, пола и социально-экономических характеристик.

Положительный эффект психотерапии был особенно выражен у пациентов в возрасте до 60 лет.

Авторы отметили, что результаты не доказывают, что снижение сердечно-сосудистых заболеваний было вызвано лечением депрессии — они лишь показывают ассоциацию. Тем не менее исследование подчеркивает важность доступности психотерапии.

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