Почему участились случаи кори и других инфекций

"Навряд ли можно говорить о прямой связи коронавирусной инфекции и вспышек менингококковой инфекции, кори и скарлатины, которые наблюдаются в последнее время, - считает доктор Шуппо. - Причина этих вспышек может быть сразу в нескольких факторах. Во-первых, во всем мире, по данным ВОЗ, идет снижение приверженности к вакцинации. Растет миграционный поток из стран, где в целом уровень вакцинации ниже. К тому же, вспышки, например, кори вспыхивали и в прошлые года. Вместе с тем, и это может быть второй причиной, иммунитет сейчас практически у всех ослаблен. Коронавирусом переболело большинство, если не все население, многие - по нескольку раз. Иммунной системе сложнее противостоять внешним инфекциям, защитные силы организма ослаблены. В таком состоянии организму сложнее реабилитироваться после заболевания".