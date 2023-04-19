Почему участились случаи кори и других инфекций

Эпидемиологи предупреждают: в последнее время стали чаще проявлять себя многие опасные инфекции - корь, скарлатина, менингит. С чем это может быть связано? На вопрос "Российской газеты" ответила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо
"Навряд ли можно говорить о прямой связи коронавирусной инфекции и вспышек менингококковой инфекции, кори и скарлатины, которые наблюдаются в последнее время, - считает доктор Шуппо. - Причина этих вспышек может быть сразу в нескольких факторах. Во-первых, во всем мире, по данным ВОЗ, идет снижение приверженности к вакцинации. Растет миграционный поток из стран, где в целом уровень вакцинации ниже. К тому же, вспышки, например, кори вспыхивали и в прошлые года. Вместе с тем, и это может быть второй причиной, иммунитет сейчас практически у всех ослаблен. Коронавирусом переболело большинство, если не все население, многие - по нескольку раз. Иммунной системе сложнее противостоять внешним инфекциям, защитные силы организма ослаблены. В таком состоянии организму сложнее реабилитироваться после заболевания".
"Необходимо восстанавливать иммунные силы организма. Меньше поддаваться стрессу. Нормализовать сон. Спать не менее 7-8 часов и обязательно захватывать время с 22 до 3 часов ночи. В эти часы происходит выработка мелатонина, который отвечает за баланс кортизола, - поясняет Ольга Шуппо. - При достаточном сне и в правильные часы организм отдыхает, клетки регенерируются, иммунная защита будет способна справиться с вирусами и стрессом".Кроме того, стоит добавить в свой график спорт или активное времяпрепровождение на свежем воздухе. "Кислород, поступающий в митохондрии в процессе дыхания, необходим для присоединения протонов водорода. При его отсутствии этот процесс в митохондриях прекращается. А именно митохондрии отвечают за выработку в клетках энергии, необходимой для эффективной работы всех функций организма", - отмечает доктор Шуппо.
Еще одна рекомендация - устраните дефицит витаминов и микроэлементов.
"Возможно, стоит пройти реабилитацию с применением медицинских технологий после длительных заболеваний для полного восстановления организма. Иммунную систему можно дополнительно тренировать. Криокапсула, барокамера, интервальная гипокситерапия и другие технологии обеспечивают стимулирование адаптационных резервов, нормализуют обменные процессы и запускают механизмы самоисцеления силами самого организма. Кстати, эффективность действия таких процедур основана на кратковременном воздействии на организм фактора стресса", - рассказала эксперт.
И конечно, не стоит пренебрегать средствами барьерной защиты.
"Чтобы снизить риск инфицирования вирусными заболеваниями, стоит чаще мыть руки, промывать носоглотку после посещения общественных мест с большим скоплением людей, не дотрагиваться до глаз и в целом лица", - напомнила Ольга Шуппо.