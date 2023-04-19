$81.60-0.0389.57-0.09
55 минут назад

Почему участились случаи кори и других инфекций

Российская Газета

Эпидемиологи предупреждают: в последнее время стали чаще проявлять себя многие опасные инфекции - корь, скарлатина, менингит. С чем это может быть связано? На вопрос "Российской газеты" ответила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо

Почему участились случаи кори и других инфекций
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Навряд ли можно говорить о прямой связи коронавирусной инфекции и вспышек менингококковой инфекции, кори и скарлатины, которые наблюдаются в последнее время, - считает доктор Шуппо. - Причина этих вспышек может быть сразу в нескольких факторах. Во-первых, во всем мире, по данным ВОЗ, идет снижение приверженности к вакцинации. Растет миграционный поток из стран, где в целом уровень вакцинации ниже. К тому же, вспышки, например, кори вспыхивали и в прошлые года. Вместе с тем, и это может быть второй причиной, иммунитет сейчас практически у всех ослаблен. Коронавирусом переболело большинство, если не все население, многие - по нескольку раз. Иммунной системе сложнее противостоять внешним инфекциям, защитные силы организма ослаблены. В таком состоянии организму сложнее реабилитироваться после заболевания".

Видео дня

Что можно сделать, чтобы защитить себя от инфекций?

"Необходимо восстанавливать иммунные силы организма. Меньше поддаваться стрессу. Нормализовать сон. Спать не менее 7-8 часов и обязательно захватывать время с 22 до 3 часов ночи. В эти часы происходит выработка мелатонина, который отвечает за баланс кортизола, - поясняет Ольга Шуппо. - При достаточном сне и в правильные часы организм отдыхает, клетки регенерируются, иммунная защита будет способна справиться с вирусами и стрессом".Кроме того, стоит добавить в свой график спорт или активное времяпрепровождение на свежем воздухе. "Кислород, поступающий в митохондрии в процессе дыхания, необходим для присоединения протонов водорода. При его отсутствии этот процесс в митохондриях прекращается. А именно митохондрии отвечают за выработку в клетках энергии, необходимой для эффективной работы всех функций организма", - отмечает доктор Шуппо.

Еще одна рекомендация - устраните дефицит витаминов и микроэлементов.

"Возможно, стоит пройти реабилитацию с применением медицинских технологий после длительных заболеваний для полного восстановления организма. Иммунную систему можно дополнительно тренировать. Криокапсула, барокамера, интервальная гипокситерапия и другие технологии обеспечивают стимулирование адаптационных резервов, нормализуют обменные процессы и запускают механизмы самоисцеления силами самого организма. Кстати, эффективность действия таких процедур основана на кратковременном воздействии на организм фактора стресса", - рассказала эксперт.

И конечно, не стоит пренебрегать средствами барьерной защиты.

"Чтобы снизить риск инфицирования вирусными заболеваниями, стоит чаще мыть руки, промывать носоглотку после посещения общественных мест с большим скоплением людей, не дотрагиваться до глаз и в целом лица", - напомнила Ольга Шуппо.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий