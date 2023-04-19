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Доктор Мясников ответил на часто задаваемые вопросы о преддиабете

На часто задаваемые вопросы о преддиабете ответил врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Преддиабет — состояние, при котором сахар в крови повышен, но еще не достиг диабетических показателей.

Доктор Мясников ответил на вопросы о преддиабете
© Мослента

Мясников предупредил об отсутствии симптомов, по которым можно определить это состояние, опасное и риском перехода в диабет, и атеросклерозом сосудов, и риском инфаркта и инсульта. Преддиабет переходит в полноценную болезнь в 25-30 процентах случаев, однако возможна и спонтанная ремиссия.

«Снижать калорийность еды, есть с большим разбором, много двигаться, больше именно аэробных нагрузок, худеть», — перечислил доктор способы снизить сахар в крови.

В некоторых случаях при преддиабете назначают лекарства, но многим пациентам помогает диета и физкультура.

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