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1 час назад

Правда ли, что заболевания полости рта ведут к артриту

Ferra.ru

Дана Орандж, профессор клинических исследований в лаборатории Роберта Б. Дарнелла в Университете Рокфеллера, проводившая исследования связи болезней дёсен с несхожими заболеваниями, прокомментировала публикацию результатов.

Правда ли, что заболевания полости рта ведут к артриту
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам учёного, люди с хроническими болезнями дёсен хуже поддаются лечению ревматоидного артрита. Проблема в том, что бактерии полости рта через трещины в дёснах проникают в общий кровоток и активируют иммунный ответ, в конечном итоге влияющий на собственные белки организма, что вызывает обострение артрита.

«Если бактерии полости рта проникают внутрь и неоднократно вызывают иммунные реакции, связанные с ревматоидным артритом, это может затруднить его лечение. Когда врачи сталкиваются с пациентами с артритом, которые не реагируют на лечение, стоило бы убедиться, что они не упустили основное заболевание дёсен, вполне поддающееся лечению», — объяснила Орандж.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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