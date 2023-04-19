Правда ли, что заболевания полости рта ведут к артриту

«Если бактерии полости рта проникают внутрь и неоднократно вызывают иммунные реакции, связанные с ревматоидным артритом, это может затруднить его лечение. Когда врачи сталкиваются с пациентами с артритом, которые не реагируют на лечение, стоило бы убедиться, что они не упустили основное заболевание дёсен, вполне поддающееся лечению», — объяснила Орандж.