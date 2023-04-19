Неочевидные признаки микроскопического колита

Как показывают данные Guts UK, тысячи людей могут страдать от невыявленного заболевания кишечника или от неправильно поставленного диагноза. Вот какие симптомы указывают на то, что у вас микроскопический колит.

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Как отмечает клиника Майо, микроскопический колит представляет собой воспаление толстой кишки (ободочной кишки), которое вызывает стойкую водянистую диарею.

Среди симптомов этого состояния выделяют хроническую водянистую диарею, боль в животе, судороги либо вздутие живота, снижение веса, недержание кала, тошноту, обезвоживание.

При этом симптомы микроскопического колита могут часто появляться, а потом исчезать. Иногда симптомы вообще исчезают сами по себе. Когда эти признаки всё-таки сохраняются или переходят в тяжёлую форму, можно начинать лечение с изменения диеты.

Рекомендуется при этой болезни употреблять в основном продукты с низким содержанием жиров и клетчатки. Это поможет облегчить диарею. Кроме того, чтобы свести к минимуму все симптомы, нужно избегать кофеина, сахара, глютена, молочных продуктов.