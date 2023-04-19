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Многие люди страдают этим заболеванием кишечника. Вот его неочевидные признаки

Как показывают данные Guts UK, тысячи людей могут страдать от невыявленного заболевания кишечника или от неправильно поставленного диагноза. Вот какие симптомы указывают на то, что у вас микроскопический колит.

Неочевидные признаки микроскопического колита
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Как отмечает клиника Майо, микроскопический колит представляет собой воспаление толстой кишки (ободочной кишки), которое вызывает стойкую водянистую диарею.

Среди симптомов этого состояния выделяют хроническую водянистую диарею, боль в животе, судороги либо вздутие живота, снижение веса, недержание кала, тошноту, обезвоживание.

При этом симптомы микроскопического колита могут часто появляться, а потом исчезать. Иногда симптомы вообще исчезают сами по себе. Когда эти признаки всё-таки сохраняются или переходят в тяжёлую форму, можно начинать лечение с изменения диеты.

Рекомендуется при этой болезни употреблять в основном продукты с низким содержанием жиров и клетчатки. Это поможет облегчить диарею. Кроме того, чтобы свести к минимуму все симптомы, нужно избегать кофеина, сахара, глютена, молочных продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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