Офтальмолог перечислила тревожные симптомы проблем со зрением

Тревожные симптомы проблем со зрением перечислила в беседе с «Мослентой» врач-офтальмолог, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Ирина Афанасова. Она призвала следить за освещением и меньше времени уделять гаджетам.

Фото: Мослента Мослента

«Сегодня приблизительно 28 процентов населения нашей планеты страдает от тех или иных нарушений зрения. Понимание причин, определение симптомов снижения зрения и своевременное обращение к врачу может предотвратить развитие некоторых глазных заболеваний», — заявила специалист.

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К негативно влияющим на зрительные органы факторам Афанасова отнесла недостаточное или плохое освещение, длительную зрительную нагрузку при работе с гаджетами, травмы головы и глаз, врожденные патологии, наследственные и воспалительные заболевания, возрастные изменения.

Одним из чаще всего встречающихся симптомов нарушения зрения, по словам офтальмолога, является «расплывчатость» контуров предметов при взгляде вдаль. Это может свидетельствовать о нарушении рефракции, например, при миопии или астигматизме.

Еще один нередко встречающиеся симптом — невозможность прочитать текст вблизи с привычного расстояния. Если вам требуется отдалить текст, чтобы «сфокусироваться» и прочитать его, есть вероятность, что вам нужна коррекция зрения Ирина Афанасова

Раздвоение предмета при взгляде на него — это диплопия, продолжила врач. Она может сопровождаться ощущением давления в орбите, отклонением или выпячиванием глазного яблока. Это симптом различных патологий глаз (катаракты, астигматизма, косоглазия, кератоконуса — неправильной формы роговицы) или нервной системы (например, паралича одного из нервов, контролирующих двигательные мышцы глаза).

Выпадение полей зрения (боковые или центральные затемнения) — тревожный симптом, появляющийся в результате заболевания зрительного нерва или сетчатки, привела еще один пример врач. Он иногда встречается у пациентов, страдающих мигренью или другими неврологическими заболеваниями.

Вспышки, искры, молнии, плавающие «точки», «мушки» или «пузыри» могут сигнализировать о таком серьезном заболевании, как отслоение сетчатки глаза. Это состояние грозит необратимой потерей зрения, поэтому требует неотложного медицинского вмешательства