Доказано: медитация помогает людям с болезнями сердца

Известно, что стресс, депрессия и тревога могут привести к развитию и прогрессированию болезней сердца. Однако учёные нашли способ справиться со всем этим.

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Возникновение сердечно-сосудистых заболеваний связано с более чем двукратным увеличением риска развития психических болезней. Каждый пятый пациент с болезнями сердца имеет диагностированное психическое расстройство.

В ходе нового исследования специалисты изучили, как медитация влияет на стресс, тревогу, депрессию, качество жизни у людей с ишемической болезнью сердца. В исследовании участвовали 40 человек, которые посещали программу реабилитации в течение как минимум шести месяцев. Средний возраст участников равнялся 65 годам, 20% участников были женского пола. Также некоторые участники четыре месяца практиковали медитацию каруна. Она фокусируется на сострадательных мыслях и дыхании.

Группа людей, которые медитировали, в течение одного месяца каждую неделю проводила 90-минутные сеансы медитации. В течение следующих трёх месяцев их просили медитировать 20 минут в день самостоятельно или с использованием записи.