Возможна ли эпидемия гепатита С в современном мире

Грозит ли России эпидемия гепатита С и как от него защититься, рассказал врач Александр Эдигер.

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Специалист отметил, что на начало 2023 года пришелся всплеск различных инфекционных заболеваний.

Что касается гепатита С, то в целом здесь можно говорить о снижении заболеваемости. Еще недавно это заболевание входило в число неизлечимых, однако теперь у заразившихся есть шанс на выздоровление.

За последние годы появились высокоэффективные противовирусные препараты, которые успешно применяют для лечения этого заболевания. Эдигер напомнил, что заразиться этим вирусом можно не только через кровь, но и половым путем, а также бытовым.

Например, в парикмахерских и маникюрных салонах. По его словам, в современном мире эпидемия гепатита С вряд ли возможна, передает Общественная Служба Новостей.