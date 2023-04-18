$81.60-0.0389.57-0.09

Возможна ли эпидемия гепатита С в современном мире

Грозит ли России эпидемия гепатита С и как от него защититься, рассказал врач Александр Эдигер.

Возможна ли эпидемия гепатита С в современном мире
© Вечерняя Москва

Специалист отметил, что на начало 2023 года пришелся всплеск различных инфекционных заболеваний.

Что касается гепатита С, то в целом здесь можно говорить о снижении заболеваемости. Еще недавно это заболевание входило в число неизлечимых, однако теперь у заразившихся есть шанс на выздоровление.

За последние годы появились высокоэффективные противовирусные препараты, которые успешно применяют для лечения этого заболевания. Эдигер напомнил, что заразиться этим вирусом можно не только через кровь, но и половым путем, а также бытовым.

Например, в парикмахерских и маникюрных салонах. По его словам, в современном мире эпидемия гепатита С вряд ли возможна, передает Общественная Служба Новостей.

Инфекционист Екатерина Киндалова предупредила о возможных заболеваниях и инфекциях, которые передаются при недостаточной стерильности инструментов для тату-сеанса: например, иголок. Одним из таких заболеваний является гепатит С, передает ФАН.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий