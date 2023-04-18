Психиатр: антидепрессанты могут серьезно навредить здоровью

21 век — эпоха стрессов. Для борьбы организма со стрессовыми ситуациями некоторые люди без назначения врача начинают принимать антидепрессанты. К чему может привести такое самолечение, рассказал психиатр Александр Клименко в беседе с радио Sputnik.

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Специалист сообщил, что врач назначит антидепрессант в случае появления у пациента клинической депрессии, которая обычно выражается в ухудшении настроения, повышении утомляемости, различного рода нарушениях сна и аппетита, а также к занижении самооценки. Но не все перечисленные симптомы могут быть вызваны депрессией, однако, люди сами ставят себе диагнозы и назначают психотропные препараты, что может привести к печальным последствиям.

«Прием таких лекарств без контроля врача может обернуться катастрофой: желудочно-кишечным кровотечением, задержкой мочи, нарушением ритма сердца. Я уже не говорю о таком возможном осложнении, как серотониновый синдром. Перед началом приема антидепрессантов пациенту необходимо пройти медицинское обследование, чтобы врач мог оценить его физическое состояние, в частности, исключить соматические заболевания, под которые могут маскироваться депрессивные и тревожные расстройства», – заявил Клименко.