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Диетолог Барнс: Плохой сон может быть связан с кишечником

Врач-диетолог компании Bio-Kult Клэр Барнс разъяснила изданию Onet как наше питание может влиять на сон. Важным фактором является здоровый микробиом кишечника и то, какие аминокислоты и минералы получает организм.

Диетолог: плохой сон может быть связан с кишечником
© Runews24

Следует пересмотреть рацион питания, чтобы качественно изменить свой сон.

Прежде всего Барнс советует есть продукты, богатые особой аминокислотой триптофаном, которая способна вырабатывать серотонин, оказывающий влияние на регуляцию сна. Речь идёт об индейке, курице, орехах, семечках.

Важны для качественного сна продукты, которые содержат в большом количестве магний. Это опять же орехи, семечки, а также листовые зелёные овощи и продукты из цельного зерна.

Кофе, чай, алкоголь, а также острая и тяжёлая еда перед сном нарушают и процесс засыпания, и сам сон. Врач советует отказаться от их употребления.

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