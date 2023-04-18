Психиатр предостерег от самолечения антидепрессантами
Психиатр Александр Клименко предупредил россиян об опасности самолечения антидепрессантами.
Александр Клименко рассказал, что люди часто назначают себе препараты самостоятельно, не думая об опасных последствиях и побочных эффектах.
Антидепрессанты могут привести к кровотечениям в желудке или кишечнике, к задержке мочи, нарушению сердечного ритма. Также в качестве осложнения при приеме этих препаратов может возникнуть серотониновый синдром – смертельно опасное состояние, в ходе которого повышается активность центральной нервной системы.
Клименко отметил, что у антидепрессантов есть несовместимость со множеством препаратов. Неправильный прием лекарственных средств может привести к опасным последствиям, препараты должны назначаться только врачом, написали в inforeactor.ru.