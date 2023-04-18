Психиатр предостерег от самолечения антидепрессантами

Психиатр Александр Клименко предупредил россиян об опасности самолечения антидепрессантами.

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Александр Клименко рассказал, что люди часто назначают себе препараты самостоятельно, не думая об опасных последствиях и побочных эффектах.

Антидепрессанты могут привести к кровотечениям в желудке или кишечнике, к задержке мочи, нарушению сердечного ритма. Также в качестве осложнения при приеме этих препаратов может возникнуть серотониновый синдром – смертельно опасное состояние, в ходе которого повышается активность центральной нервной системы.