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Врач перечислил неочевидные признаки цирроза печени

При циррозе печени не будет боли в органе, так как в нем отсутствуют болевые рецепторы. Однако есть несколько неочевидных симптомов, которые могут указывать на данную проблему. Об этом «Медикфоруму» сообщил гепатолог Евгений Романов.

Врач перечислил неочевидные признаки цирроза печени
© Газета.Ru

По словам специалиста, желтый оттенок кожи и зуд в частях тела могут быть симптомами заболевания печени.

«Как правило, чешутся ладони и подошвы, межпальцевые складки рук и ног. Иногда это настолько выматывает, что у человека развивается бессонница. У медиков есть такой термин — печеночный зуд. Он обусловлен накапливанием в глубоких слоях желчных пигментов, раздражающих нервные окончания», — объяснил врач.

По словам Романова, симптомами цирроза печени могут стать потеря аппетита, изменение цвета кала или мочи, горький привкус во рту и увеличение живота.

Как заключил врач, следует регулярно обследоваться у специалистов и проверять состояние печени, чтобы не запустить заболевание, которое может привести к летальному исходу.

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