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3 часа назад

Нарколог рассказал об опасности передозировки от электронных сигарет

Lenta.ru

В состав жидкостей для вейпов, так же как и в обычные сигареты, входит никотин. В начале употребления он повышает уровень дофамина, но при передозировке происходит его резкое падение, что может привести к тошноте, рвоте, тахикардии и другим опасным симптомам. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный врач Клиники доктора Исаева, врач-нарколог Даниил Петров.

Нарколог рассказал об опасности передозировки от электронных сигарет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Несмотря на то что в электронной сигарете примерно на 60 процентов меньше токсических веществ, чем в обычной, она не может считаться здоровой заменой сигарет. В состав вейпов входят глицерин, пропиленгликоль, при передозировке которых человек может получить сильное отравление. Безобидные, на первый взгляд, глицерин и пропиленгликоль при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин — вещества, вызывающие рак и сердечно-сосудистые заболевания», — предупредил нарколог.

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Основными веществами в составе электронных сигарет, которые угрожают здоровью, по словам Петрова, также являются металлы, такие как хром, никель и свинец. Подверженность воздействию некоторых металлов в определенной концентрации может вызывать серьезные негативные последствия для здоровья, такие как заболевания нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Еще одна опасность при курении электронных сигарет — передозировка никотина. Нарколог объяснил, что сам по себе никотин в начале употребления повышает дофамин, но при передозировке происходит резкое его падение.

«Нейромедиатор дофамин отвечает за нейронные связи в нашем организме, поэтому при падении дофамина, нейронные связи ослабляются или блокируются. Это вызывает головокружение, падение артериального давления, тошноту, рвоту, брадикардию, тахикардию. Как следствие всего перечисленного у человека могут возникнуть мышечные дисфункции, затрудненная речь, возможны даже судороги и потеря сознания», — рассказал Петров.

Единственным относительным преимуществом электронных сигарет, по словам нарколога, является то, что они нагреваются только до 300 градусов против 800 в случае обычных сигарет.

«По этой причине при курении электронных сигарет в организм не попадают твердые частицы, которые образуются при горении смол в обычных сигаретах. Но это не исключает всех негативных последствий, к которым приводит курение вейпов и не делает вейпы менее опасными, чем сигареты», — подчеркнул нарколог.

Болезни и лекарства,Даниил Петров,
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