Стоматолог объяснил, когда можно оставить зубы мудрости

Стоматолог Егоров: если с зубом мудрости нет проблем, его можно оставить. Речь о случае, когда «восьмёрки» никак не беспокоят — они здоровы, растут под правильным углом и полностью прорезались через десну, рассказал «Газете.Ru» врач стоматолог-хирург компании «Медицина» Роман Егоров. Другое дело, когда зубу мудрости не хватает места, из-за него кривятся и другие зубы.

Когда удалять зубы мудрости

По словам специалиста, удалять зубы мудрости нужно, когда есть следующие признаки:

Зуб начал прорезаться, и над ним воспалилась десна

«Так как зубу не хватает места в челюсти для роста, он становится аномально расположенным и провоцирует нарушение прикуса, смещение зубов. Такое заболевание называют перикоронаритом, и избавляться от него стоит именно с помощью удаления зуба», — объяснил Егоров.

Зуб мудрости не прорезался

В этом случае «восьмёрка» скрыта под десной — дискомфорта может и не быть, но возможен бессимптомный рост кисты.

«Её источник — фолликул, который окружает зачаток зуба. Нередко кисты или опухоли бывают настолько большими, что становятся опасными. Чтобы предотвратить осложнения, такой зуб лучше удалить», — предупредил стоматолог.

Аномальное расположение «восьмёрки»

Это когда зуб наполовину остаётся в десне или наклоняется в сторону — ему просто не хватает места, чтобы нормально вырасти. В итоге он создаёт проблемы прикусу и соседним зубам.

В каком возрасте удалять зубы мудрости

Стоматолог порекомендовал проводить процедуру в 14–15 лет. Тогда «восьмёрки» ещё не прорезались и корни зуба не сформированы. Вместе с этим и восстановление после операции проходит быстрее и менее болезненно.

Эксперт советует проконсультироваться со стоматологом о состоянии и здоровье восьмых зубов, чтобы узнать, необходимо ли удаление и какое время для этого выбрать.