Эндокринолог рассказала про причины ожирения

Эндокринолог Алена Шепелева назвала причины возникновения ожирения и рассказала, какой вред организму может нанести заболевание.

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Специалист подчеркнула, что ожирение – это не просто лишние килограммы. Зачастую причина заболевания кроется в нарушении обменных процессов. Это приводит к резкому набору веса, который нарушает работу всех систем организма, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Корень набора веса может крыться в щитовидке или ЖКХ. Однако чаще причина лишних килограммов – избыток калорий.