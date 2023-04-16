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Врач Филева рассказала, как защитить себя от аллергии весной

Последствия сезонной аллергии можно сдержать соблюдая несколько правил и принимая антигистаминные препараты. Об этом рассказала дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Врач рассказала, как защитить себя от аллергии весной
© Слово и Дело

По ее словам, одним из самых действенных способов в борьбе с аллергией является аллерген-специфическая иммунотерапия. При АСИД в организм вводятся вещества, вызывающие реакцию, которые со временем адаптируют иммунитет к раздражителям, рассказала специалист в интервью «Газете.Ru».

«Дома следует сразу снимать уличную одежду и по возможности сразу стирать ее. Рекомендуется также чаще проводить влажную уборку, а помещения проветривать в дождливую погоду, когда пыльца не летает в воздухе», — сказала врач.

Также в борьбе с весенним поллинозом поможет защита от контакта с пыльцой. Для этого нужно носить маски или марлевые повязки, а также надевать солнцезащитные очки. В период цветения можно уехать в другой регион России, где он уже закончился, порекомендовала Филева.

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