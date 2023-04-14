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Врач рассказала, как облегчить весеннюю аллергию

Промывание слизистых после прогулки и смена места жительства на время цветения помогут облегчить весеннюю аллергию. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач рассказала, как облегчить весеннюю аллергию
© Сетевое издание m24.ru

"Если у вас аллергия и повышенная чувствительность именно к цветению деревьев, естественно, в идеале нужно изменить место пребывания. Это самый эффективный способ", – отметила специалист.

Однако, если переехать куда-то на время возможности нет, следует хотя бы минимизировать контакт с аллергеном.

"По возможности лучше не посещать места, где цветут деревья, не проветривать помещение, в котором спите, если вы живете в той местности, где они цветут", – советует Романенко.

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