Названы лекарства, с которыми опасно сочетать грейпфрут

Употребление грейпфрута во время приема лекарств для снижения уровня холестерина в крови (статинов) может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина .

"Грейпфрут блокирует выработку ферментов, которые расщепляют составляющие лекарств, и получается, что лекарственная нагрузка и сама дозировка препаратов становится выше", – объясняет специалист.

Если человек, принимающий статины, случайно съел грейпфрут один раз, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет. Но при регулярном употреблении этого фрукта организм может не справиться с чрезмерной нагрузкой, предупредила Соломатина.