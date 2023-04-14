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39 минут назад

Названы лекарства, с которыми опасно сочетать грейпфрут

Москва24

Употребление грейпфрута во время приема лекарств для снижения уровня холестерина в крови (статинов) может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Названы лекарства, с которыми опасно сочетать грейпфрут
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Грейпфрут блокирует выработку ферментов, которые расщепляют составляющие лекарств, и получается, что лекарственная нагрузка и сама дозировка препаратов становится выше", – объясняет специалист.

Если человек, принимающий статины, случайно съел грейпфрут один раз, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет. Но при регулярном употреблении этого фрукта организм может не справиться с чрезмерной нагрузкой, предупредила Соломатина.

Поэтому грейпфрут лучше совсем исключить из рациона.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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