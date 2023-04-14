Как защититься от клещей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что клещи проснулись уже во всех регионах России и проявляют активность. А это значит, что нашим гражданам угрожают связанные с этими насекомыми болезни. Прежде всего это энцефалит и боррелиоз. «Секрет фирмы» обратился к педиатру, аллергологу-иммунологу сервиса ДокМа Дарье Егоршиной с просьбой дать несколько советов, как защитить себя от клещей.
Основную опасность для человека представляют две болезни, которые передаются через укус клеща: болезнь Лайма, или боррелиоз, и энцефалит.
Болезнь Лайма приводит к нарушениям сна, быстрой утомляемости, поражению центральной нервной системы. При этом она быстро перетекает в хроническую форму с рецидивами.
Вирус энцефалита воздействует на головной и спинной мозг. Он может привести к психиатрическим и неврологическим осложнениям и закончиться даже смертью больного. Пациент испытывает лихорадку, боли в мышцах, головную боль, тошноту или рвоту.
Аллерголог-иммунолог указала на то, что лучшее лечение — это профилактика. И укусы клеща здесь не исключение.
Для профилактики она посоветовала следующие меры:
А самым лучшим и эффективным способом для профилактики клещевого энцефалита Егоршина считает вакцинацию.
Схема вакцинации едина для всех вакцин: две дозы с интервалом не менее одного месяца (оптимально 2–7 месяцев). Далее ревакцинация через год и далее каждые три года.
Также врач отметила, что специфической профилактики клещевого боррелиоза нет. Существует только постконтактная экстренная профилактика после укуса. Для неё надо принять антибактериальный препарат доксициклин в дозировке с учётом возраста и веса.