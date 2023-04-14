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1 час назад

Как защититься от клещей

Секрет Фирмы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что клещи проснулись уже во всех регионах России и проявляют активность. А это значит, что нашим гражданам угрожают связанные с этими насекомыми болезни. Прежде всего это энцефалит и боррелиоз. «Секрет фирмы» обратился к педиатру, аллергологу-иммунологу сервиса ДокМа Дарье Егоршиной с просьбой дать несколько советов, как защитить себя от клещей.

Как защититься от клещей
Фото: UnsplashUnsplash

Чем опасны клещи

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Основную опасность для человека представляют две болезни, которые передаются через укус клеща: болезнь Лайма, или боррелиоз, и энцефалит.

Болезнь Лайма приводит к нарушениям сна, быстрой утомляемости, поражению центральной нервной системы. При этом она быстро перетекает в хроническую форму с рецидивами.

Вирус энцефалита воздействует на головной и спинной мозг. Он может привести к психиатрическим и неврологическим осложнениям и закончиться даже смертью больного. Пациент испытывает лихорадку, боли в мышцах, головную боль, тошноту или рвоту.

Как защититься от укусов клещей

Аллерголог-иммунолог указала на то, что лучшее лечение — это профилактика. И укусы клеща здесь не исключение.

Для профилактики она посоветовала следующие меры:

  • максимально избегать мест обитания клещей: деревья, трава, невысокие растения;
  • использовать репелленты, защищающие от клещей, например, с DEET (ДЭТА, Диэтилтолуамид);
  • при прогулках в парках, по лесу отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами, штанинами;
  • тщательно проверять тело ребёнка после активного отдыха на улице, на природе;
  • проверять собственное тело и тело животного, если гуляли все вместе;
  • принимать ванну/душ после прогулки.

Вакцины от клещевого энцефалита

А самым лучшим и эффективным способом для профилактики клещевого энцефалита Егоршина считает вакцинацию.

  • вакцина «Клещ-Э-Вак» разрешена с одного года;
  • вакцины «Энцевир» и «Вакцина от клещевого энцефалита» — с трёх лет.

Схема вакцинации едина для всех вакцин: две дозы с интервалом не менее одного месяца (оптимально 2–7 месяцев). Далее ревакцинация через год и далее каждые три года.

Также врач отметила, что специфической профилактики клещевого боррелиоза нет. Существует только постконтактная экстренная профилактика после укуса. Для неё надо принять антибактериальный препарат доксициклин в дозировке с учётом возраста и веса.

Болезни и лекарства,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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