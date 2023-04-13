Врач раскрыл неочевидные и самые ранние симптомы кори

Корь представляет собой опасное и очень заразное заболевание. Неочевидные симптомы недуга перечислил врач Леонид Булычев.

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Первыми признаками кори служит высокая температура тела до 40 градусов, резь в глазах и слезоточивость, насморк и сухой кашель. Также начинает болеть голова. Затем проявляются визуальные симптомы, такие как сыпь и красные пятна, рассказал медик порталу Wday.ru.