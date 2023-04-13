Врач раскрыл неочевидные и самые ранние симптомы кори

Корь представляет собой опасное и очень заразное заболевание. Неочевидные симптомы недуга перечислил врач Леонид Булычев.
Первыми признаками кори служит высокая температура тела до 40 градусов, резь в глазах и слезоточивость, насморк и сухой кашель. Также начинает болеть голова. Затем проявляются визуальные симптомы, такие как сыпь и красные пятна, рассказал медик порталу Wday.ru.
Корь поражает центральную нервную систему и нарушает работу желудочно-кишечного тракта, а также может повлечь серьезные последствия. На текущий момент вспышки заболевания произошли в семи регионах России.