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46 минут назад

Врач Булычев раскрыл неочевидные и самые ранние симптомы кори

Слово и Дело

Корь представляет собой опасное и очень заразное заболевание. Неочевидные симптомы недуга перечислил врач Леонид Булычев.

Врач раскрыл неочевидные и самые ранние симптомы кори
Фото: Слово и делоСлово и дело

Первыми признаками кори служит высокая температура тела до 40 градусов, резь в глазах и слезоточивость, насморк и сухой кашель. Также начинает болеть голова. Затем проявляются визуальные симптомы, такие как сыпь и красные пятна, рассказал медик порталу Wday.ru.

Корь поражает центральную нервную систему и нарушает работу желудочно-кишечного тракта, а также может повлечь серьезные последствия. На текущий момент вспышки заболевания произошли в семи регионах России.

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