Врачи предупредили о традиционно обостряющихся весной болезнях

В межсезонье традиционно обостряются лор-заболевания и хронические недуги желудочно-кишечного тракта, предупредили врачи «Гута Клиник» Алеся Шаповалова и Оксана Жигуненко. Основные из этих болезней, а также причины их обострения весной они перечислили в материале «Ленты.ру».

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Весной люди начинают чаще болеть простудными заболеваниями, сообщила отоларинголог Шаповалова. Причина этому — ослабленный иммунитет и легкомысленное отношение людей к резким переменам погоды: они так хотят выбраться из пуховиков, что одеваются слишком легко и в результате переохлаждаются. В качестве традиционно обостряющихся недугов врач назвала острый ринит, фарингит, ларингит, синусит, отит и другие лор-заболевания.

В свою очередь, гастроэнтеролог Жигуненко отметила, что весной традиционно обостряются гастриты и язвенная болезнь, воспаляется поджелудочная железа. По ее словам, происходит это из-за изменения питания.

Как отметила Жигуненко, еще одна причина обострения проблем с ЖКТ — множество праздников и выходных, которые обычно сопровождаются застольями. Неконтролируемые приемы пищи, особенно жирной, жареной и сопровождаемой алкоголем, часто обостряют проблемы с поджелудочной железой и желчным пузырем, особенно если в них ранее было воспаление, подчеркнула врач.