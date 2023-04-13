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2 часа назад

Врачи предупредили о традиционно обостряющихся весной болезнях

Lenta.ru

В межсезонье традиционно обостряются лор-заболевания и хронические недуги желудочно-кишечного тракта, предупредили врачи «Гута Клиник» Алеся Шаповалова и Оксана Жигуненко. Основные из этих болезней, а также причины их обострения весной они перечислили в материале «Ленты.ру».

Врачи предупредили о традиционно обостряющихся весной болезнях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Весной люди начинают чаще болеть простудными заболеваниями, сообщила отоларинголог Шаповалова. Причина этому — ослабленный иммунитет и легкомысленное отношение людей к резким переменам погоды: они так хотят выбраться из пуховиков, что одеваются слишком легко и в результате переохлаждаются. В качестве традиционно обостряющихся недугов врач назвала острый ринит, фарингит, ларингит, синусит, отит и другие лор-заболевания.

В свою очередь, гастроэнтеролог Жигуненко отметила, что весной традиционно обостряются гастриты и язвенная болезнь, воспаляется поджелудочная железа. По ее словам, происходит это из-за изменения питания.

Как отметила Жигуненко, еще одна причина обострения проблем с ЖКТ — множество праздников и выходных, которые обычно сопровождаются застольями. Неконтролируемые приемы пищи, особенно жирной, жареной и сопровождаемой алкоголем, часто обостряют проблемы с поджелудочной железой и желчным пузырем, особенно если в них ранее было воспаление, подчеркнула врач.

Чтобы обострение хронических заболеваний не застало человека врасплох и не выбило из привычного ритма жизни, гастроэнтеролог посоветовала заранее обговорить с врачом меры профилактики. Нужно своевременно проходить обследования, соблюдать комфортный режим сна и отдыха, придерживаться сбалансированного питания.

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