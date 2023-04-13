Достаточное количество воды очень важно для поддержания здоровья организма. Жидкость помогает регулировать работу всех органов и систем, поддерживает нормальное функционирование почек, улучшает пищеварение, помогает контролировать температуру тела.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что потребность в воде индивидуальна и зависит от многих факторов. Для некоторых людей необходимый в день объем жидкости может быть выше или ниже, чем рекомендуемое среднее количество.

Например, те, кто активно занимается спортом или живет в жарком климате, нуждаются в большем количестве воды, чтобы компенсировать потерю жидкости через пот и дыхание. У остальных же людей потребность в воде куда скромнее, поэтому важно ориентироваться на чувство жажды, а не на общие стандарты. Также стоит учитывать, что человек получает немало воды вместе с пищей.

Подробнее о том, сколько воды нужно выпивать в день, смотрите в видео.