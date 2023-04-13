Фтизиатр: туберкулезом может заболеть абсолютно любой человек

Фтизиатр Смердин: Туберкулезом может заболеть абсолютно любой человек
Распространенное мнение, согласно которому туберкулезом болеют только люди, которые плохо питаются и ведут асоциальный образ жизни, миф.
Такое заявление сделал главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Врач подчеркнул, что палочка Коха не знает социальных отличий и может поразить любого человека, даже того, кто благополучен и хорошо питается.
По словам фтизиатра, ослабить организм и сделать более подверженным заболеванию, могут не только асоциальный образ жизни, но и высокий темп жизни, нерегулярное и несбалансированное питание, постоянные стрессы, переутомление, сообщает NEWS.ru.