Фтизиатр: туберкулезом может заболеть абсолютно любой человек

Распространенное мнение, согласно которому туберкулезом болеют только люди, которые плохо питаются и ведут асоциальный образ жизни, миф.

© Runews24

Такое заявление сделал главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Врач подчеркнул, что палочка Коха не знает социальных отличий и может поразить любого человека, даже того, кто благополучен и хорошо питается.