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Фтизиатр Смердин: Туберкулезом может заболеть абсолютно любой человек

Распространенное мнение, согласно которому туберкулезом болеют только люди, которые плохо питаются и ведут асоциальный образ жизни, миф.

Фтизиатр: туберкулезом может заболеть абсолютно любой человек
© Runews24

Такое заявление сделал главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Врач подчеркнул, что палочка Коха не знает социальных отличий и может поразить любого человека, даже того, кто благополучен и хорошо питается.

По словам фтизиатра, ослабить организм и сделать более подверженным заболеванию, могут не только асоциальный образ жизни, но и высокий темп жизни, нерегулярное и несбалансированное питание, постоянные стрессы, переутомление, сообщает NEWS.ru.

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