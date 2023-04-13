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Омский врач рассказал, почему молодые девушки часто страдают нарушением речи

В современном мире человек часто подвергается стрессовым ситуациям. Подобные волнения никогда не проходят бесследно для организма, вследствие чего могут проявляться различные симптомы, включающие слабость, тремор и мышечный спазм.

Врач рассказал, почему молодые девушки часто страдают нарушением речи
© Омск здесь

Сегодня, 13 апреля, проходит Международный день функционального неврологического расстройства. Что это такое и как проявляется этот недуг, рассказала заведующая отделением неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения БСМП № 1 Елена Страутманис.

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- Функциональные неврологические расстройства - это комплекс симптомов: нарушение движений рук и ног, нарушение чувствительности, нарушение зрения или речи. Нередко это кратковременные потери сознания. При этом структура головного мозга не нарушена и повреждения какого-то органического мы не выявляем, - отметила Елена Страутманис.

При этом явная причина функционального неврологического расстройства неизвестна. Такое состояние может быть вызвано как реакцией на стресс, так и физической или психической травмой.

Чаще всего пациенты обращаются со следующими симптомами:

  • сложность с глотанием или ощущение "комка в горле",
  • частая потеря сознания,
  • заторможенность,
  • онемение конечностей,
  • невозможность сконцентрироваться,
  • потеря баланса.

Чаще всего, по словам специалиста, такому расстройству подвержены молодые девушки в возрасте от 20 до 35 лет. Оно может быть вызвано стрессом, эмоциональным перенапряжением или какими-то конфликтными ситуациями. При этом ФРНС относят к заболеванию, проявляющемуся на стыке неврологии и психиатрии. Поэтому чаще всего с улучшением психоэмоционального состояния человека симптомы исчезают.

- Функциональные неврологические расстройства идут уже практически на грани с психиатрией, и необходимо помнить: чтобы поставить данный диагноз, нужно тщательно обследовать пациента - провести МРТ, МСКТ, электронейромиографию, если это необходимо. И только если мы везде находим норму, мы выставляем этот диагноз, - дополнила специалист.

Как правило, лечением занимается не только невролог, но и врач-психотерапевт.

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