Как протезирование зубов может уменьшить риск деменции

В качестве профилактики деменции протезирование зубов играет важную роль. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал врач-дементолог Валерий Арский.

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Во всем мире уже долгое время ведутся исследования, выявляющие связь между стоматологическими проблемами и риском появления деменции. Наибольшую опасность представляет потеря зубов, так как она влечет негативные изменения при жевании.

— Дело в том, что из-за жевательной дисфункции снижается активность нейронов мозга, отвечающих за наши когнитивные функции. Недавние исследования американских ученых, представленные на конференции AADOCR, показывают, что этого можно избежать, используя несъемные протезы, — сказал Арский.

Врач отметил, что протезирование не влияет на жевательную функцию, поэтому мозговая активность не снижается. Протезирование можно охарактеризовать как важный метод профилактики недуга, передает портал «Подмосковье сегодня».