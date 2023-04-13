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55 минут назад

Онколог указал на единственный способ ранней диагностики рака

РИА "ФедералПресс"

Большая проблема в лечении онкологических заболеваний заключается в том, что зачастую их обнаруживают поздно. Врач-радиолог, профессор, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Евгений Либсон рассказал, как выявить онкологию на ранней стадии.

Онколог указал на единственный способ ранней диагностики рака
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чаще всего пациенты обращаются к врачам, когда проявляются первые симптомы, такие как нарушение работы ЖКТ, потеря веса и аппетита, боли и другие. Рак коварен тем, что на начальных стадиях заболевание протекает бессимптомно», – отметил эксперт.

По его словам, симптомы у пациентов появляются, когда опухоль уже дала метастазы. На этом этапе прогноз по лечению уже может быть не совсем благоприятным.

Евгений Либсон рекомендовал гражданам проходить онкоскрининги. Особенно это важно делать людям, в роду у которых были случаи онкологии, а также всем после 40 лет, пишут «Известия».

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