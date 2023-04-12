Признаки ячменя: как распознать и лечить заболевание

Ячменем в народе называют острое гнойное воспалительное заболевание века, которое в медицине имеет название гордеолум. Чаще всего, заболевших огорчают внешние проявления, однако «безобидный» ячмень может сигнализировать о сбоях в работе организма.

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Так, несмотря на то, что ячмень не несет существенной опасности для здоровья, он может быть следствием снижения иммунитета и других проблем в организме. Игнорировать признаки ячменя, как и применять народные методы, не стоит. Дело в том, что отсутствие адекватного лечения либо применение неправильных методов может привести к осложнениям. В их число входит конъюнктивит, тромбофлебит, флегмона глазницы, халязион (образование кисты, расположенной на месте сальных желез), а также сепсис и менингит – причём, последние представляют опасность для жизни. Наиболее серьёзные последствия могут возникнуть при попытке выдавить ячмень – делать этого ни в коем случае нельзя! Только комплексный подход к решению проблемы предотвратит повторное появление очага воспаления.

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Как развивается заболевание?

О развитии воспалительного процесса свидетельствует отечность линии роста ресниц, ощущение тяжести и болезненность. Нередко повышается локальная температура. Отек имеет выраженные границы, при осмотре конъюнктивы выявляется покраснение. Через несколько дней на коже или слизистой появляется гнойная головка, содержащая отмершие клетки волосяного фолликула.

Иногда ячмень образуется под веком и протекает внешне незаметно. О наличии воспаления свидетельствуют болезненность и уплотнение пораженной области. При внутреннем ячмене главными симптомами считается боль и ощущение инородного тела в глазу. Внутренний ячмень обычно болезненнее внешнего, и требует больше времени для созревания.

Заболевание развивается постепенно. На первом этапе появляются признаки воспаления: отечность, болезненность, зуд. Далее развивается нагноение, появляется капсула с жидким содержимым. На третьей стадии происходит прорыв гнойника (если этого не случается, врач вскрывает капсулу и ставит дренаж). Завершается заболевание стадией заживления: появляется корочка, защищающая тонкий слой кожи.

При тяжелом течении ячменя могут наблюдаться симптомы интоксикации организма: повышение температуры тела, ломота в мышцах, увеличение лимфоузлов. В этом случае нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Лечение

При появлении признаков ячменя стоит обратиться к офтальмологу. Подобранный специалистом терапевтический курс намного безопаснее и эффективнее народных методов. Чаще всего, в него входят антибиотики местного действия и противовоспалительные препараты. Также необходим контроль заживления, для чего нужно регулярно посещать врача. В случае, если ячмень беспокоит достаточно часто, может потребоваться консультация таких специалистов как эндокринолог, гастроэнтеролог и дерматолог.

Профилактика ячменя