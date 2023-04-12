10 признаков, указывающих на болезнь Паркинсона

Нейродегенеративные заболевания молодеют, а лечатся трудно, и важно начать терапию как можно раньше. Известный врач и телеведущий, кардиолог, специалист по антивозрастной терапии Александр Мясников назвал 10 симптомов, указывающих на возможное начало развития болезни Паркинсона.

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"Болезнь Паркинсона - диагноз чисто клинический, для его подтверждения не нужны всякие там анализы, КТ-МРТ. Поэтому важно знать симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу. Да, болезнь он вам не вылечит, но лекарства для снятия симптомов есть", - пишет доктор Мясников в своем Telegram-канале.

Дрожание рук

Ставший мелким почерк

Ослабший голос

Потеря запахов

Ухудшение памяти

При ходьбе человек больше не размахивает руками

Скованность в плечах

Затрудненное сглатывание

Замедленные движения,сниженная мимика

Частые позывы к мочеиспусканию, без чувства облегчения после него. 10 признаков, что у вас может быть болезнь Паркинсона:

Доктор отмечает, что до сих пор ученым не удалось установить причины, по которым развивается заболевание. Считается, что это комплекс неблагоприятных факторов. Но больных паркинсонизмом становится больше - сегодня почти 0,5% населения старше 40 лет имеют это заболевание.

Генетика

Возраст

Воздействие неблагополучной экологии

Недостаток витамина Д

Избыточный вес

Травма головы

Диабет

Избыточное потребление железа Факторы риска:

Физические нагрузки

Прием статинов

Кофе

Нестероидные противовоспалительные препараты

Курение Защитные факторы:

Относительно последнего фактора доктор Мясников объясняет: конечно, он не призывает защищаться от паркинсонизма с помощью сигарет, но достоверно известно, что курильщики страдают этим заболеванием в два раза реже не курящих.