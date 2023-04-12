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10 признаков, указывающих на болезнь Паркинсона

Нейродегенеративные заболевания молодеют, а лечатся трудно, и важно начать терапию как можно раньше. Известный врач и телеведущий, кардиолог, специалист по антивозрастной терапии Александр Мясников назвал 10 симптомов, указывающих на возможное начало развития болезни Паркинсона.

10 признаков, указывающих на болезнь Паркинсона
© Российская Газета

"Болезнь Паркинсона - диагноз чисто клинический, для его подтверждения не нужны всякие там анализы, КТ-МРТ. Поэтому важно знать симптомы, чтобы вовремя обратиться к врачу. Да, болезнь он вам не вылечит, но лекарства для снятия симптомов есть", - пишет доктор Мясников в своем Telegram-канале.

10 признаков, что у вас может быть болезнь Паркинсона:
  • Дрожание рук
  • Ставший мелким почерк
  • Ослабший голос
  • Потеря запахов
  • Ухудшение памяти
  • При ходьбе человек больше не размахивает руками
  • Скованность в плечах
  • Затрудненное сглатывание
  • Замедленные движения,сниженная мимика
  • Частые позывы к мочеиспусканию, без чувства облегчения после него.

Доктор отмечает, что до сих пор ученым не удалось установить причины, по которым развивается заболевание. Считается, что это комплекс неблагоприятных факторов. Но больных паркинсонизмом становится больше - сегодня почти 0,5% населения старше 40 лет имеют это заболевание.

Факторы риска:
  • Генетика
  • Возраст
  • Воздействие неблагополучной экологии
  • Недостаток витамина Д
  • Избыточный вес
  • Травма головы
  • Диабет
  • Избыточное потребление железа
Защитные факторы:
  • Физические нагрузки
  • Прием статинов
  • Кофе
  • Нестероидные противовоспалительные препараты
  • Курение

Относительно последнего фактора доктор Мясников объясняет: конечно, он не призывает защищаться от паркинсонизма с помощью сигарет, но достоверно известно, что курильщики страдают этим заболеванием в два раза реже не курящих.

"Их удел - рак лёгкого", - отмечает Мясников.

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