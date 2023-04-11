Врач рассказала, как жить с болезнью Паркинсона

По инициативе Всемирной организации здравоохранения 11 апреля отмечают День борьбы с болезнью Паркинсона.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Это медленно прогрессирующее заболевание, которое вызвано отмиранием клеток мозга.

Видео дня

Что такое болезнь Паркинсона и как с ней живут, рассказала заведующая неврологическим отделением № 3 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, невролог-паркинсонолог Елена Малыхина.

- Елена Анатольевна, что такое болезнь Паркинсона и почему люди ею болеют?

- Сама болезнь — это нейродегенеративное заболевание, когда в головном мозге происходят изменения, характеризующиеся постепенной и неуклонно прогрессирующей гибелью нейронов.

Главное проявление болезни Паркинсона — это замедленность. В качестве первых предвестников болезни могут быть нарушение сна, появление запоров, снижение обоняния. Затем появляется скованность и незначительное дрожание в какой-либо конечности. Диагноз ставится по клиническим проявлениям. Проблема в том, что, когда пациент приходит к врачу, он уже болеет несколько лет. А предвестники болезни Паркинсона могут наблюдаться за несколько лет до появления двигательных нарушений.

По современным научным данным, может пройти от 8 до 10 лет, прежде чем у пациента начнутся первые клинические проявления, при этом нейродегенеративный процесс в головном мозге уже давно запущен.

- Как проявляется болезнь Паркинсона?

- Необходимо различать понятие «паркинсонизм» и болезнь Паркинсона. Паркинсонизм — это синдромокомплекс, наблюдаемый в том числе и при болезни Паркинсона. Но он может быть и при других нейродегенеративных заболеваниях, встречающихся значительно реже. Здесь важна точность постановки диагноза, от этого зависит тактика лечения. Чтобы распознать заболевание, нужно хорошо знать историю появления и развития болезни, а также наблюдаться у врачей в динамике и не стесняться консультироваться у специалистов дополнительно.

Паркинсонизм бывает идиопатический, вторичный, например, вследствие приема каких-то лекарственных препаратов, травмы головного мозга, атипичный — в рамках других нейродегенеративных заболеваний. В последнем случае второе место по частоте встречаемости, после болезни Паркинсона, занимает болезнь диффузных телец Леви — это прогрессирующее заболевание, проявляющееся деменцией, паркинсонизмом и зрительными галлюцинациями. Человек постепенно теряет память, способность к общению, социальность и навыки самообслуживания, движения становятся ограниченными.

- Как распознать диагноз на ранней стадии?

- Основной кардинальный признак болезни Паркинсона — это замедленность. Первое, на что обращают внимание родственники, порой даже раньше, чем сам пациент, что человек начинает делать все медленнее в несколько раз.

Родственники обычно мне говорят: «раньше собиралась на работу за полчаса, потом стала собираться почти час». Проявляется общая медлительность, а также локальная. Например, «вдруг стала медленнее чистить зубы, какая-то неловкость в руке появляется», происходит замедленность в какой-то конечности без снижения силы. Основное, на что надо обратить внимание, — нет ли замедленности, и если наблюдается дрожание, то это должно навести на мысль о паркинсонизме.

Нередко недвигательные проявления болезни Паркинсона манифестируются вместе с двигательным дефектом, иногда даже за несколько лет до них. Например, человек начинает видеть яркие сновидения, притом что раньше их он не видел. Или во сне начинается повышенная двигательная активность. Человек видит красочный сон и участвует в нем — например, играет в футбол и дергает ногой. Иногда он может говорить во время сна или даже кричать, может упасть с кровати. Все это подсказки для доктора в постановке диагноза. По одному из симптомов нельзя ничего диагностировать. Но это определенные «звонки» для специалистов, которые складывают общую картину болезни.

- Насколько быстро пациент может потерять разум?

- Люди с классическим диагнозом болезни Паркинсона достаточно долго сохраняют интеллектуальную активность. В профессиональном плане, особенно если работа связана с интеллектуальной деятельностью, такие люди продолжают писать книги, выступать перед аудиторией. То есть важно понимать, что болезнь Паркинсона не влияет на память и интеллект. Мышление больных остается относительно сохранным, однако способность к решению сложных задач может снижаться, появляется замедленность мышления.

Большинство людей с болезнью Паркинсона — это люди высокого интеллектуального уровня. Выдающиеся и известные личности часто страдают от этого недуга. Это нельзя взять за правило, но это статистика, которую мы наблюдаем. Таким пациентам свойственны замедленность, обстоятельность, бедность мимики.

- Люди нередко занимаются самолечением даже при сложном диагнозе. Были ли у вас такие пациенты?

- Да, безусловно. Как пример, пациентка 70 лет, которая на протяжении 15 лет самостоятельно принимала препарат, улучшающий мозговое кровообращение. Ее целью было сохранить хорошую память, а в итоге такое самолечение закончилось развитием вторичного (лекарственного) паркинсонизма. Она не знала, что этот препарат обладает дофа-блокирующим действием на клетки мозга, то есть нарушает выработку дофамина — нейромедиатора, при недостатке которого развивается паркинсонизм. В результате мы диагностировали у нее вторичный, лекарственный паркинсонизм. Примечательно, что чем раньше врач это диагностирует, тем эффективнее он может помочь такому пациенту.

- Зная о заболевании, можно ли спрогнозировать течение болезни с учетом современных методов лечения?

- Если говорить о типичной болезни Паркинсона, то этот сценарий известен, и тут не надо режиссировать. Он, как законы математики, развивается по своим правилам. Но в первые пять-шесть лет болезни, казалось бы, типичный вариант паркинсонизма может приобретать атипичные черты, что приводит к смене диагноза в пользу более редких форм нейродегенеративных болезней. Для пациента очень важно попасть под наблюдение врача-паркинсонолога. При этом важен не только осмотр врача, но и наблюдение в динамике, знание анамнеза болезни, эффективности проводимой терапии.