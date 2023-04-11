Мигрень сопровождается тошнотой и потерей аппетита
Головная боль знакома каждому: у кого-то она проходит сама собой, а кто-то не может обойтись без обезболивающих, кому-то поможет прогулка, а кто-то не может полдня встать с постели.
Как отличить мигрень от головной боли из-за перенапряжения, «Секрету фирмы» рассказала врач-невролог Валерия Зеленцова.
Если поискать причины головной боли в интернете, то можно сильно перепугаться — там и внутричерепное давление, и ещё чего похуже.
На практике самые распространённые причины для такого дискомфорта — мигрень и головная боль напряжения. Обе причины не связаны с органическим поражением головного мозга.
Как отличить мигрень от обычной головной боли
«Мигрень чаще всего носит пульсирующий характер, головная боль при этом обычно односторонняя, длится от 4 часов и более (без обезболивания). Также при мигрени отмечается повышенная чувствительность к громким звукам и яркому свету, снижен аппетит, появляется тошнота, а может, даже рвота. Человек с мигренью скорее предпочтёт полежать или поспать, потому что физическая активность увеличивает интенсивность головной боли», — рассказала Зеленцова.
При этом перед приступом мигрени больной может ощущать телесные симптомы, называемые аурой. Чаще всего это зрительная аура: «молнии», вспышки, «рябь» перед глазами. Такое состояние длится не более 1 часа.
Головная боль из-за напряжения
«Обычно это двусторонняя давящая боль без тошноты, часто сопровождающаяся "спазмом" мышц шеи. Более того, в отличие от мигрени, прогулка на свежем воздухе может полностью купировать боль менее чем за пару часов. Эта головная боль не такая выраженная, носит лёгкий или умеренный характер и не сопровождается аурой», — объяснила специалист.
Когда идти к врачу
По словам невролога, прежде чем идти к врачу с жалобами на головную боль, стоит завести и заполнить дневник головной боли.
«Там нужно отмечать, с какой стороны болела голова, носила ли она пульсирующий или давящий характер, как долго длилась, помог ли обезболивающий препарат, что могло спровоцировать приступ боли (бессонница, стресс, пропуск приёма пищи, длительная статическая нагрузка)», — отметила Валерия Зеленцова.