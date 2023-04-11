Мигрень сопровождается тошнотой и потерей аппетита

Головная боль знакома каждому: у кого-то она проходит сама собой, а кто-то не может обойтись без обезболивающих, кому-то поможет прогулка, а кто-то не может полдня встать с постели.

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Как отличить мигрень от головной боли из-за перенапряжения, «Секрету фирмы» рассказала врач-невролог Валерия Зеленцова.

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Если поискать причины головной боли в интернете, то можно сильно перепугаться — там и внутричерепное давление, и ещё чего похуже.

На практике самые распространённые причины для такого дискомфорта — мигрень и головная боль напряжения. Обе причины не связаны с органическим поражением головного мозга.

Как отличить мигрень от обычной головной боли

«Мигрень чаще всего носит пульсирующий характер, головная боль при этом обычно односторонняя, длится от 4 часов и более (без обезболивания). Также при мигрени отмечается повышенная чувствительность к громким звукам и яркому свету, снижен аппетит, появляется тошнота, а может, даже рвота. Человек с мигренью скорее предпочтёт полежать или поспать, потому что физическая активность увеличивает интенсивность головной боли», — рассказала Зеленцова.

При этом перед приступом мигрени больной может ощущать телесные симптомы, называемые аурой. Чаще всего это зрительная аура: «молнии», вспышки, «рябь» перед глазами. Такое состояние длится не более 1 часа.

Головная боль из-за напряжения

«Обычно это двусторонняя давящая боль без тошноты, часто сопровождающаяся "спазмом" мышц шеи. Более того, в отличие от мигрени, прогулка на свежем воздухе может полностью купировать боль менее чем за пару часов. Эта головная боль не такая выраженная, носит лёгкий или умеренный характер и не сопровождается аурой», — объяснила специалист.

Когда идти к врачу

По словам невролога, прежде чем идти к врачу с жалобами на головную боль, стоит завести и заполнить дневник головной боли.