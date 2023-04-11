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1 час назад

Что такое болезнь Паркинсона: видео

Стелла Шмель

Болезнь Паркинсона – это хроническое нейродегенеративное заболевание, которое приводит к постепенной потере контроля над мышечными движениями и координацией. Болезнь вызывает дрожь, замедление движений, жесткость мышц и другие симптомы, которые могут существенно ограничивать жизнь пациента.

Эрготерапевт Дятлов Денис рассказал об основных симптомах болезни и мерах, которые стоит предпринимать для поддержания здоровья.

Людям с болезнью Паркинсона важно следить за своим здоровьем, принимать лекарства и проходить регулярные медицинские обследования. Также необходимо поддерживать физическую активность, заниматься специальными упражнениями и правильно питаться.

Болезнь Паркинсона – это не приговор, и при правильном подходе можно продолжать жить полной жизнью.

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Подробнее о том, что такое болезнь Паркинсона, смотрите в видео.

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Болезни и лекарства,Видео,
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