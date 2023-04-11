Врач предостерёг от приёма иммуномодуляторов в сезон цветения

Такие препараты могут усугубить течение аллергических реакций.
Обычно их принимают при первых симптомах ОРВИ, однако весной бывает сложно отличить инфекцию от аллергии.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Владимир Болибок.
«Аллергия относится к разряду иммунопатологических реакций, гипериммунных реакций. Вот от чего бы я предостерёг тех, кто любит самолечением заниматься, это от всяких иммуномодуляторов весной. Если у вас аллергия, а вы по ошибке начнёте лечить ОРВИ иммуномодуляторами, то вы усугубите аллергическую реакцию. Аллергия — гипериммунная реакция. Если вы иммуномодулятор ещё примените, то оно у вас будет цвести и процветать, на долгие годы с вами останется».
Болибок также рассказал об основном отличии симптомов аллергии от вирусной инфекции — при ОРВИ человек чихает с меньшей периодичностью.
«Самые характерные симптомы аллергии — чихание, зуд в носу, у некоторых присоединяется зуд глаз, слёзотечение, глаза становятся красными. Самый тяжёлый вариант — человек начинает задыхаться, если у него склонность к бронхиальной астме. А если это ОРВИ, то человек носом сопит, у него нос заложен, сопли из носа, но при этом нет характерного симптома — чихания. Оно гораздо реже, чем при аллергической реакции».
Ранее стали известны самые распространённые виды аллергии у россиян. В тройку вошли продукты питания (70%), пыльца (54%) и плесень (50%). В пятёрке также оказались шерсть домашних животных (40%) и холод (36%).