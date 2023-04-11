Врач предостерёг от приёма иммуномодуляторов в сезон цветения

«Аллергия относится к разряду иммунопатологических реакций, гипериммунных реакций. Вот от чего бы я предостерёг тех, кто любит самолечением заниматься, это от всяких иммуномодуляторов весной. Если у вас аллергия, а вы по ошибке начнёте лечить ОРВИ иммуномодуляторами, то вы усугубите аллергическую реакцию. Аллергия — гипериммунная реакция. Если вы иммуномодулятор ещё примените, то оно у вас будет цвести и процветать, на долгие годы с вами останется».