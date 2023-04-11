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34 минуты назад

Врач рассказал о смертельной опасности сбивания температуры аспирином

Москва24

Специалисты перестали рекомендовать аспирин в качестве жаропонижающего, поскольку он может привести к опасным последствиям. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Врач — о смертельной опасности сбивания температуры аспирином
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, основным показанием для использования данного препарата являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Врач отметил, что аспирин способен помочь при борьбе с тромбообразованием.

Рекомендуемая доза лекарства в сутки составляет от 75 до 150 миллиграммов, уточнил эксперт.

"Врачи не применяют аспирин в качестве жаропонижающего как у детей, особенно в возрасте до трех лет, так и у взрослых, потому что он повышает кровоточивость", – подчеркнул он.

Кондрахин добавил, что опасные последствия аспирина заключаются в появлении язвы, кровотечении и кровоизлиянии в мозг.

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,
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