Врач — о смертельной опасности сбивания температуры аспирином

Специалисты перестали рекомендовать аспирин в качестве жаропонижающего, поскольку он может привести к опасным последствиям. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.
По его словам, основным показанием для использования данного препарата являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Врач отметил, что аспирин способен помочь при борьбе с тромбообразованием.
Рекомендуемая доза лекарства в сутки составляет от 75 до 150 миллиграммов, уточнил эксперт.
"Врачи не применяют аспирин в качестве жаропонижающего как у детей, особенно в возрасте до трех лет, так и у взрослых, потому что он повышает кровоточивость", – подчеркнул он.
Кондрахин добавил, что опасные последствия аспирина заключаются в появлении язвы, кровотечении и кровоизлиянии в мозг.