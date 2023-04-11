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Лекарство на основе золота способно убивать опасные супербактерии

Лекарство на основе ионов золота может вскоре появиться в Испании. По мнению местных специалистов, данный препарат будет эффективным при лечении супербактерий.

Лекарство на основе золота способно убивать опасные супербактерии
© Мир24

В настоящее время устойчивые к лекарствам инфекции убивают примерно 700 тысяч человек в год. Эксперты предупреждают, что через 30 лет данная цифра вырастет до 10 миллионов. Между тем разработка традиционных антибиотиков зашла в тупик.

Испанские ученые задались целью решить данную проблему. Они изучили активность 19 соединений на основе золота против ряда бактерий. В ходе исследования оказалось, что для некоторых видов микроорганизмов все они весьма эффективны.

По данным издания Nature, для уничтожения бактерий применяются самые разные методы, в том числе остановка работы ферментов, повреждение ДНК и нарушение функции бактериальной мембраны.

Ранее британские биологи выяснили двойное происхождение стойких к антибиотикам супербактерий.

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