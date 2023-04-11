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Врач Захаров: симптомы паркинсонизма могут проявиться в возрасте до 25 лет

Заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Денис Захаров заявил, что некоторые симптомы болезни Паркинсона могут проявиться в возрасте до 25.

Врач: симптомы паркинсонизма могут проявиться в возрасте до 25 лет
© RT на русском

«Симптомы паркинсонизма — тремор, мышечная ригидность — могут проявляться уже до 25 лет. В этом случае мы говорим о ювенильном паркинсонизме», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, течение заболевания у мужчин и женщин проходит приблизительно по одному сценарию.

Как отметил Захаров, помимо двигательных, моторных симптомов, есть симптомы не двигательные и не моторные, например, потеря или снижение обоняния, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Чтобы замедлить прогрессирование болезни Паркинсона, следует соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, дневного бодрствования и ночного сна и, конечно, предписания лечащего врача», — добавил эксперт.

Ранее врач невролог-паркинсонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова к. м. н. Надежда Дудченко в беседе с «Известиями» рассказала о пользе физической активности для борьбы с болезнью Паркинсона.

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