Врач: симптомы паркинсонизма могут проявиться в возрасте до 25 лет

Заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Денис Захаров заявил, что некоторые симптомы болезни Паркинсона могут проявиться в возрасте до 25.

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«Симптомы паркинсонизма — тремор, мышечная ригидность — могут проявляться уже до 25 лет. В этом случае мы говорим о ювенильном паркинсонизме», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, течение заболевания у мужчин и женщин проходит приблизительно по одному сценарию.

Как отметил Захаров, помимо двигательных, моторных симптомов, есть симптомы не двигательные и не моторные, например, потеря или снижение обоняния, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Чтобы замедлить прогрессирование болезни Паркинсона, следует соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, дневного бодрствования и ночного сна и, конечно, предписания лечащего врача», — добавил эксперт.