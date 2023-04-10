Мясников раскрыл опасность популярной группы препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность мочегонных средств. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор рассказал, что эта популярная группа препаратов провоцирует развитии аритмии. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Мясников заявил, что мочегонные препараты вымывают калий, натрий, выводят определенные электролиты и микроэлементы.

При подозрении на аритмию медик рекомендовал в первую очередь исследовать уровень электролитов в крови, потому что, скорее всего, их недостаток может быть проявлением дисбаланса электролитов, вызванного мочегонными препаратами.

«Это классические осложнения от мочегонных средств», — заключил он.