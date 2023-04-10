Эндокринолог предупредила о рисках проживания рядом с АЭС

«Одна из гипотез появления антител в организме — это дефицит йода. Причём дефицит йода, пока малыш находится в утробе матери. Если наши мамы не принимали йод, у нас есть риск появления антител когда-либо. Когда появляются антитела? У всех по-разному. Если у мамочки уже есть антитела к ТПО, у её детей они тоже могут появиться, даже если они будут принимать препараты йода. Плюс аутоиммунные заболевания — это если пациенты живут в эндемичных зонах, рядом с какими-нибудь станциями атомными, электромагнитные излучения или просто они получали излучения при лечении органов головы, шеи. Любое излучение может давать. Рентгеновское, магнитное излучение. Нам, в принципе, когда рентген делают, щитовидку прикрывать стараются. А так любое излучение в будущем может дать появление этих антител».