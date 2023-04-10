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3 часа назад

Врач Беневская: Бесконтрольный приём витамина D вредит человеку

runews24.ru

Врач-терапевт Мария Беневская предупредила россиян о вреде бесконтрольного употребления витамина D, пишет НТВ. Она отметила, что переизбыток витаминов – гипервитаминоз - вредит организму человеку и проявляется рядом специфических и общих симптомов.

Врач: бесконтрольный приём витамина D вредит человеку
Фото: Runews24Runews24

Среди них нарушения в работе сердечно-сосудистой системы – тахикардия, головокружения, слабость, головная боль. Переизбыток витамина D, как и его дефицит, тоже имеют свои признаки, на которые стоит обратить внимание.

Излишний приём витамина D может привести к тахикардии, отмечает Беневская. А при его недостатке в организме могут появится слабость, отмечается также снижение иммунитета, настроения.

«Эти симптомы абсолютно не специфичны, поэтому, чтобы узнать, есть ли у вас дефицит, надо сдать анализы», - советует терапевт.

Болезни и лекарства,
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