Врач: бесконтрольный приём витамина D вредит человеку

Врач-терапевт Мария Беневская предупредила россиян о вреде бесконтрольного употребления витамина D, пишет НТВ. Она отметила, что переизбыток витаминов – гипервитаминоз - вредит организму человеку и проявляется рядом специфических и общих симптомов.
Среди них нарушения в работе сердечно-сосудистой системы – тахикардия, головокружения, слабость, головная боль. Переизбыток витамина D, как и его дефицит, тоже имеют свои признаки, на которые стоит обратить внимание.
Излишний приём витамина D может привести к тахикардии, отмечает Беневская. А при его недостатке в организме могут появится слабость, отмечается также снижение иммунитета, настроения.
«Эти симптомы абсолютно не специфичны, поэтому, чтобы узнать, есть ли у вас дефицит, надо сдать анализы», - советует терапевт.