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2 часа назад

Какие заболевания глаз «помолодели»

Вечерняя Москва

Если 20 лет назад такие заболевания глаз, как пресбиопия, катаракта, глаукома, возрастная макулярная дегенерация, возникали у людей в возрасте от 60 лет, то сейчас возрастная черта сильно опустилась. Об этом рассказала врач-офтальмолог, ведущий специалист «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.

Какие заболевания глаз «помолодели»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что катаракта раньше входила в число возрастных патологий, но сейчас это заболевание встречается и у людей в возрасте 30 лет.

По словам кандидата медицинских наук, глаукома тоже встречается у людей более молодого возраста. Часто ее находят случайно, во время профилактических осмотров. При этом заболевании постепенно снижается острота зрения, но сначала она может протекать бессимптомно.

Значительно «помолодела» и возрастная макулярная дегенерация. Некоторые ученые связывают это с негативным действием голубого света от экранов мониторов компьютеров, планшетов, телевизоров и смартфонов, передает РИАМО.

Покраснение глаз может быть спровоцировано рядом заболеваний, в числе которых различные дефекты века и глаукома. Об этом рассказал офтальмолог, заслуженный врач России, профессор Христо Тахчиди, передает издание argumenti.ru.

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